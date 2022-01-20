Телеведущий Александр Мясников заявил, что во время пандемии коронавируса не стоит посещать больницы без острой необходимости.

"Потому что ты идешь в госпиталь сделать колоноскопию, а уходишь с "дельтой" или вообще не выходишь оттуда", — сказал врач в эфире радио "Вести ФМ" .

Ране Мясников рассказал, как лечиться от нового омикрон-штамма COVID-19 в домашних условиях. Он выразил уверенность, что никто не избежит заражения новым штаммом коронавируса. По словам врача, за медпомощью следует обращаться при таких симптомах, как одышка, температуры выше 38 градусов и частота пульса ниже 94 ударов в минуту. Телеведущий порекомендовал сбивать высокую температуру парацетамолом, дозировка которого не должна превышать три грамма в сутки. Он посоветовал лечить соляными растворами, а боль в горле — хлоргексидином или мирамистином.

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