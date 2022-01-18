Доктор Чумаков объяснил решение сократить срок карантина из-за COVID-19

Доктор биологических наук и член-корреспондент РАН Пётр Чумаков объяснил Pravda.Ru, почему в России сократили срок карантина по коронавирусу до одной недели.

"Это связано с особенностью штамма "Омикрон", который имеет гораздо более короткий инкубационный период — в пределах недели, обычно от трёх до пяти дней, не больше. Поэтому незачем держать людей две недели, когда уже всё и так ясно. Если он не заболел за неделю, то, значит, он не заразился", — рассказал эксперт.

Чумаков также заметил, что новый омикрон-штамм сейчас активно вытесняет "дельту" и занимает доминирующую позицию, а значит и меры предосторожности следует подбирать под новую разновидность вируса.

"Если основная масса — это "Омикрон", то надо на него и ориентироваться. Но даже для дельты всё-таки инкубационный период в 14 дней — это большой перебор. Но, может быть, шесть или семь дней — инкубационный период для дельты", — пояснил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что срок карантина по коронавирусу в России сокращён с двух недель до семи дней.

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