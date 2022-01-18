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Автор Юлия Миленина

Reuters: Европе угрожает твиндемия из-за возвращения гриппа

Здоровье

Зимой 2021 года в Европе практически полностью избавились от вируса гриппа. Однако, как сообщают учёные, в этом году он возвращается быстрыми темпами, что может привести к твиндемии, пишет Reuters.

Reuters: Европе угрожает твиндемия из-за возвращения гриппа

По словам экспертов, твиндемия — это двойная эпидемия, вызванная одновременной циркуляцией COVID-19 и вируса гриппа. В статье сказано, что этот процесс вызывает серьёзные опасения в Европе, так как там появился штамм гриппа H3A, который нередко протекает с осложнениями у пожилых пациентов.

"Возвращение вируса гриппа может быть началом необыкновенно длительного сезона распространения заболевания", — сказал специалист Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Паси Пенттинен.

Он призвал не отменять санитарно-эпидемиологические ограничения. Это повлияет на дальнейший рост случаев заражения гриппом и COVID-19, убеждён медик.

Учёные подчёркивают: твиндемия существенно увеличит нагрузку на европейские медучреждения.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 коронавирус
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