Reuters: Европе угрожает твиндемия из-за возвращения гриппа

Зимой 2021 года в Европе практически полностью избавились от вируса гриппа. Однако, как сообщают учёные, в этом году он возвращается быстрыми темпами, что может привести к твиндемии, пишет Reuters.

По словам экспертов, твиндемия — это двойная эпидемия, вызванная одновременной циркуляцией COVID-19 и вируса гриппа. В статье сказано, что этот процесс вызывает серьёзные опасения в Европе, так как там появился штамм гриппа H3A, который нередко протекает с осложнениями у пожилых пациентов.

"Возвращение вируса гриппа может быть началом необыкновенно длительного сезона распространения заболевания", — сказал специалист Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Паси Пенттинен.

Он призвал не отменять санитарно-эпидемиологические ограничения. Это повлияет на дальнейший рост случаев заражения гриппом и COVID-19, убеждён медик.

Учёные подчёркивают: твиндемия существенно увеличит нагрузку на европейские медучреждения.

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