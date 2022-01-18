Зимой 2021 года в Европе практически полностью избавились от вируса гриппа. Однако, как сообщают учёные, в этом году он возвращается быстрыми темпами, что может привести к твиндемии, пишет Reuters.
По словам экспертов, твиндемия — это двойная эпидемия, вызванная одновременной циркуляцией COVID-19 и вируса гриппа. В статье сказано, что этот процесс вызывает серьёзные опасения в Европе, так как там появился штамм гриппа H3A, который нередко протекает с осложнениями у пожилых пациентов.
"Возвращение вируса гриппа может быть началом необыкновенно длительного сезона распространения заболевания", — сказал специалист Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Паси Пенттинен.
Он призвал не отменять санитарно-эпидемиологические ограничения. Это повлияет на дальнейший рост случаев заражения гриппом и COVID-19, убеждён медик.
Учёные подчёркивают: твиндемия существенно увеличит нагрузку на европейские медучреждения.
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