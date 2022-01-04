В Хорватии зафиксировали первый случай заражения гриппом и COVID-19 одновременно

Глава службы клинической микробиологии Педагогического института общественного здравоохранения им. доктора Андрия Штампара Ясмина Вранеш подтвердила первый случай заболевания гриппом и коронавирусом в Хорватии. Эксперты наблюдают за этим пациентом, подчеркнула специалист.

В программе Good Morning Croatia на HRT Вранеш заявила, что во вторник, четвёртого января, в Хорватии впервые зарегистрировали инфицированного и гриппом, и COVID-19 человека. Такую болезнь называют "флурона", отметила эксперт.

"Вчера мы обнаружили оба вируса у пациента. Вирус гриппа и коронавирус. Не секрет, что можно заразиться сразу несколькими возбудителями… Нам нужно посмотреть, какой будет клиническая картина у людей, у которых есть оба вируса одновременно", — сказала Вранеш.

Ранее людей, которые заболели и новой инфекцией, и гриппом, обнаружили в Бразилии. Медики зафиксировали четыре подобных случая. Одним из инфицированных оказался 16-летний вакцинированный от этих вирусов подросток. Помимо него заболели "флуроной" два малыша в возрасте одного года и 52-летний местный житель. Об этом рассказали G1.

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