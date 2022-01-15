Эпидемиолог пояснил, что представляет из себя последняя серьёзная атака COVID-19

По мнению главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова, штамм "омикрон" является последней серьёзной атакой, которую проявит коронавирус. Об этом специалист рассказал в интервью, опубликованном на информационном портале Свердловской области.

Эксперт напомнил, что во время распространения штамма "дельта" "разного рода лжеспециалисты" говорили, что это конец, и имеющиеся вакцины бессильны против этого варианта COVID-19.

По словам Харитонова, штамм "омикрон" вряд ли будет последней мутацией COVID-19, за ней наверняка последуют ещё и другие, хотя это будет последняя "серьёзная атака" коронавируса по той причине, что люди уже выстроили против этого заболевания "хорошую защиту, стену".

"И высота этой стены зависит от нас с вами. Чем больше людей будет привито, тем лучше мы будем защищены, тем будет стена выше, и коронавирус будет терять свою силу", — сказал эпидемиолог.

Харитонов убеждён, что инфекции поддаются управлению как путём вакцинации, так и при помощи своевременно принятых мер: соблюдении санитарных мероприятий, своевременной диагностике заболевания, увеличении дистанции в коллективах и пр. Врач считает, что коронавирус станет управляемым, когда будет привито 80-95% граждан.

"Абсолютных 100% у нас, конечно, никогда не будет: всегда есть люди, имеющие противопоказания. Однако среди тех, кто их не имеет — однозначно 100%", — подытожил специалист.

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