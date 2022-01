Чрезмерное употребление кофе может привести к нарушению когнитивных функций и уменьшению мозга, заявили американские диетологи.

По словам специалистов, чтобы "заработать" деменцию достаточно шести чашек кофе в день. Кроме того, напиток влияет и на размер мозга. Со временем он начинает уменьшаться в размерах.

Кроме того, на мозг влияют слишком сладкие и алкогольные напитки.

"Большое количество алкоголя быстро убивает нейроны головного мозга, так что регулярные пьянки могут серьёзно повредить его", — цитирует результаты исследования диетологов американский портал Eat This, Not That!.