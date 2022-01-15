EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Американские диетологи: кофе может привести к деменции

Здоровье

Чрезмерное употребление кофе может привести к нарушению когнитивных функций и уменьшению мозга, заявили американские диетологи.

Американские диетологи: кофе может привести к деменции

По словам специалистов, чтобы "заработать" деменцию достаточно шести чашек кофе в день. Кроме того, напиток влияет и на размер мозга. Со временем он начинает уменьшаться в размерах.

Кроме того, на мозг влияют слишком сладкие и алкогольные напитки.

"Большое количество алкоголя быстро убивает нейроны головного мозга, так что регулярные пьянки могут серьёзно повредить его", — цитирует результаты исследования диетологов американский портал Eat This, Not That!.

Ранее Pravda.Ru писала о способах сохранить здоровье мозга после 60 лет. Так, по словам специалистов, чтобы избежать изменений в нейронных связях, необходимо систематически употреблять в пищу шоколад. Этот продукт защитит от развития не только деменции, но и онкологических заболеваний. 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чай против кофе: кому что лучше пить
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
Темы
Новости
Американские диетологи: кофе может привести к деменции
Клинцевич предложил выдавать оружие только отслужившим в армии
В Подмосковье бабушки стали помогать коммунальщикам в уборке снега
В Минюсте РФ назвали ещё два СМИ-иноагента
Попова рассказала о свойствах штамма COVID-19 "омикрон"
В Подмосковье женщине предъявили обвинение в организации убийства мужа
В МГУ рассказали о давлении со стороны семьи Тепляковых
Работники дома престарелых показали комнату Куравлёва
Мясников: "Как бы борьба с "омикроном" не оказалась хуже самого "омикрона"
Тяжелобольной Леонид Куравлёв не желает видеть дочь
Последние материалы
Клинцевич предложил выдавать оружие только отслужившим в армии
В Подмосковье бабушки стали помогать коммунальщикам в уборке снега
В Минюсте РФ назвали ещё два СМИ-иноагента
Эксперт рассказала, как отличить натуральный продукт от подделки
Попова рассказала о свойствах штамма COVID-19 "омикрон"
В Подмосковье женщине предъявили обвинение в организации убийства мужа
В МГУ рассказали о давлении со стороны семьи Тепляковых
Работники дома престарелых показали комнату Куравлёва
Мясников: "Как бы борьба с "омикроном" не оказалась хуже самого "омикрона"
Тяжелобольной Леонид Куравлёв не желает видеть дочь
Популярное
Южная Америка
Россия подготовилась к развёртыванию военных баз на Кубе и в Венесуэле

Россия подготовилась к развёртыванию военных баз в Венесуэле и на Кубе. "Путин всё поставил на кон", - считают в Латинской Америке. 

Россия подготовилась к развёртыванию военных баз на Кубе и в Венесуэле
Эксперт: США не смогут предугадать ответ РФ на отказ дать гарантии безопасности
Мир. Новости мира
Эксперт: США не смогут предугадать ответ РФ на отказ дать гарантии безопасности
Мир. Новости мира
Лавров обратил внимание Запада на угрозы Зеленского в адрес России
Мир. Новости мира
Гражданка России и мать троих детей погибла во время погромов в Казахстане
Любовь Степушова Россия подготовилась к развёртыванию военных баз на Кубе и в Венесуэле Любовь Степушова Ирина Гусакова "Это шутка?" Сильвио Берлускони претендует на главную должность в Италии Ирина Гусакова Ирина Шлионская Что делать, если ваш босс оказался абьюзером Ирина Шлионская
Здоровье
Как избежать заражения "омикроном" в общественных местах, рассказала терапевт
Мир. Новости мира
Il Giornale: америнцев ужаснула одна из фраз замглавы МИД России Рябкова
Гинцбург заявил, что легко перенёс заражение "омикроном" благодаря "Спутнику V"
Здоровье
Гинцбург заявил, что легко перенёс заражение "омикроном" благодаря "Спутнику V"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников