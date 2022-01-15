Американские диетологи: кофе может привести к деменции

Чрезмерное употребление кофе может привести к нарушению когнитивных функций и уменьшению мозга, заявили американские диетологи.

По словам специалистов, чтобы "заработать" деменцию достаточно шести чашек кофе в день. Кроме того, напиток влияет и на размер мозга. Со временем он начинает уменьшаться в размерах.

Кроме того, на мозг влияют слишком сладкие и алкогольные напитки.

"Большое количество алкоголя быстро убивает нейроны головного мозга, так что регулярные пьянки могут серьёзно повредить его", — цитирует результаты исследования диетологов американский портал Eat This, Not That!.

Ранее Pravda.Ru писала о способах сохранить здоровье мозга после 60 лет. Так, по словам специалистов, чтобы избежать изменений в нейронных связях, необходимо систематически употреблять в пищу шоколад. Этот продукт защитит от развития не только деменции, но и онкологических заболеваний.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.