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Автор Ирина Шлионская

Тотальная цифровизация может привести к деменции

Здоровье » Здоровье и профилактика

Знаете ли вы, что означает термин "цифровая деменция"? Казалось бы, пользование электронными сервисами должно развивать интеллектуальные способности человека. Но на деле это не так, утверждают эксперты.

 

Отсутствие нагрузки на мозг

По мнению нейробиолога, заведующего кафедрой психиатрии Ульмского университета, внештатного эксперта клиники Verba Mayr Манфреда Шпитцера, в постоянном взаимодействии с цифровыми устройствами нет ничего хорошего. Они способствуют снижению уровня концентрации внимания, когнитивных способностей и вербальных навыков.

"Гаджеты призваны облегчить нам жизнь, но их коварная опасность в том, что их использование приводит к постепенному разрушению нейронных связей из-за отсутствия нагрузки на мозг, — считает профессор Шпитцер. — Вследствие этого и наступает цифровая деменция — заболевание, которое сопровождается расстройствами памяти, сложностями в восприятии информации и отсутствием критического мышления".

Жертвы "клипового мышления"

 

Шпитцер подчеркивает, что особую опасность "гаджетизация" представляет для подрастающего поколения, так как именно в детстве мозг развивается наиболее интенсивно. И очень многое зависит от того, какая именно информация усваивается ребёнком. Например, многие дети по несколько часов в день смотрят телевизор, не говоря уж об Интернете и общении в мессенджерах. Вы думаете, их интересует информация на какие-то высокоинтеллектуальные или образовательные темы? Большинство ищут развлекательный контент, увлекаются играми и пустой болтовнёй… И очень мало читают, тем более умных и серьёзных текстов. Что же касается классики, входящей в школьную программу, то краткий пересказ всех произведений есть в Сети.

Так называемое "клиповое мышление", когда мозг постоянно перескакивает с одного на другое, как минимум не способствует успехам в образовании.

"Четверть тех, кто смотрел телевизор более трёх часов в день, не сумели окончить школьный курс, и только 10% из них получили высшее образование, — констатирует исследователь. — Это означает, что цифровые устройства мешают достичь пиковой формы умственного развития и способствуют ранней деменции".

Люди более старших поколений жалуются на то, что с подростками и молодёжью сложно коммуницировать, у них часто возникают проблемы, когда нужно выполнить какую-то задачу, связанную с общением в реале.

В качестве профилактической меры Шпитцер рекомендует ограничить время, которое дети проводят с электронными устройствами, за исключением ситуаций, когда они пользуются ими в образовательных целях.

Нужен детокс!

 

Но не стоит думать, что гаджеты безвредны для взрослых. С ними может происходить то же самое. Далеко не редкость интернет-зависимость, а привычка черпать все полезные сведения только из Сети может формировать искажённую картину мира. К тому же, не тренируется память, так как человек привыкает "смотреть" любые сведения в Интернете. А наличие цифровых сервисов, упрощающих любую задачу, приводит к тому, что мы становимся беспомощными, как только что-то выходит из строя. Отсутствие под рукой смартфона буквально делает нас неполноценными.

Шпитцер советует время от времени проводить "диджитал-детокс", то есть на какой-то срок полностью отказываться от использования электроники или хотя бы информационных сервисов. Он считает, что это будет способствовать восстановлению нейронных цепочек и не даст мозгу дегенерировать.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Тренируем извилины: Способы заставить мозг работать
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Андрей Маслак, Ирина Андрианова, Михаил Коровкин
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