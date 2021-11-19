Как расслабить мозг после умственной работы

Считается, что человек устает от физической активности. Но если мы занимаемся исключительно интеллектуальной деятельностью — к примеру, пишем тексты, переводим или выполняем какие-то научные исследования, мы утомляемся не меньше. При этом неважно, работаем мы в офисе или дистанционно. Проблема переутомления существует, это может приводить к снижению эффективности труда, профессиональному выгоранию и проблемам со здоровьем. Недавно в издании Neuroscience были опубликованы результаты исследования, которые показывают, какие именно факторы способны позитивно повлиять на ситуацию.

Нет — кофе и сигаретам!

Многие работники интеллектуального труда используют в качестве тонизирующего средства чашечку кофе. Действительно, это нередко помогает восстановить силы, говорят авторы работы, но ненадолго. К тому же, если пить слишком много кофе, это может иметь негативные последствия для здоровья. Как и пропущенный стаканчик спиртного (чем грешат некоторые творческие люди), и выкуренная сигарета.

Учёным пришло в голову проверить, как в такой ситуации будут влиять на человека физическая активность, общение и прослушивание музыки.

Простой эксперимент

Команде добровольцев предложили выполнить ряд заданий, связанных с умственной работой. После того как они закончили, им дали 15-минутный перерыв, во время которого одни участники должны были прогуливаться, другие — слушать музыку, а третьи — вести беседы друг с другом.

Затем им предложили дать оценку своим ощущениям. После этого они вновь получали задания, при выполнении которых у них снимали энцефалограмму головного мозга.

Оказалось, что у людей, которые гуляли и слушали музыку, активизировались зоны мозга, ответственные за когнитивные способности. У тех, кто вёл беседы, эффект был снижен, возможно потому, что общение — это также задача, требующая интеллектуальных усилий.

Не напрягайте голову!

В целом понятно, что для отдыха от умственного труда необходимо делать перерывы, во время которых мозг не должен быть "занят". Например, лучше погулять в одиночестве, послушать привычную музыку, которую вы воспринимаете без напряга, или даже помедитировать — для тех, кто увлекается такими практиками или верит в них.

Если вы не знаете, какую практику лучше выбрать для релакса, то массу их можно найти в Сети. Есть специальные видео- и аудиоролики для расслабления. Единственное — если вам ещё предстоит вернуться к работе, то стоит выбрать что-то короткое.

А вот залезать в мессенджеры, звонить по телефону, болтать с коллегами, друзьями или домочадцами вместо отдыха не стоит. Как, впрочем, читать или играть в компьютерные игры. Так вы никогда не расслабитесь.

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