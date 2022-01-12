Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России к 12 января превысил 63%. Об этом сообщила заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день в целом по стране он составляет 63,2%", — цитирует ТАСС заявление вице-премьера на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Голикова отметила, что в Севастополе, Санкт-Петербурге, Карелии и Чукотском автономном округе уровень коллективного иммунитета уже превысил 80%. Вместе с тем в 12 регионах этот показатель, по словам вице-премьера, снизился за новогодние праздники.

Зампред правительства объяснила снижение уровня коллективного иммунитета халатным отношением к повторной вакцинации.

"Это связано с тем, что те, кто вакцинировался или переболел более шести месяцев назад, не прошли повторную вакцинацию", — заявила Голикова.

Она призвала региональные власти уделить этому вопросу "самое серьёзное внимание".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.