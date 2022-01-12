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Автор Владимир Васютченко

В Кремле спрогнозировали очень высокий уровень заболеваемости "омикроном" в РФ

Здоровье

В ходе предполагаемой новой вспышки COVID-19 в РФ, вызванной омикрон-штаммом, стоит ожидать очень высоких цифр заболеваемости, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Кремле спрогнозировали очень высокий уровень заболеваемости "омикроном" в РФ

"Планка заболеваемости будет высокая, это очевидно… Цифры будут очень высокие, это специфика этого штамма "омикрон", — цитирует представителя Кремля "Интерфакс".

По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в настоящее время в стране выявлено 698 заразившихся новым вариантом COVID-19. Большинство случаев заражения зарегистрировано в Московском регионе.

Ранее замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов спрогнозировал значительный рост числа заражений омикрон-штаммом возможен в РФ в конце января — начале февраля.

Президент РФ Владимир Путин заявил 12 января, что у властей страны есть около двух недель, чтобы подготовиться к новому подъёму заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Глава государства призвал увеличить объёмы тестирования на COVID-19 в РФ и нарастить темпы вакцинации.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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