Случай заражения военнослужащего омикрон-штаммом коронавирусной инфекции зарегистрировали в Рязанской области. Об этом сообщает оперативная группа регионального правительства со ссылкой на областной Роспотребнадзор.

"В результате мониторинга выявлен штамм "омикрон" у военнослужащего, прибывшего на территорию региона в начале января 2022 года из африканской республики", — сообщается в телеграм-канале опергруппы.

По информации областных властей, заразившегося своевременно изолировали. Сообщается, что военный, ранее вакцинированный от COVID-19, переносит болезнь легко.

"Все необходимые мероприятия проведены в необходимом объеме. Ситуация остается на контроле регионального Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

Согласно сведениям зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой, на данный момент в РФ подтверждено уже 698 случаев заражения "омикроном". Большинство заразившихся выявлено в Московском регионе.

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