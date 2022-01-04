Ситуация с коронавирусом станет лучше только в 2023 году. Об этом РИА Новости рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.
"Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году", — сказал он.
Вознесенский отметил, что для завершения пандемии, помимо медицинской проблемы, должны стабилизироваться и финансовые, и экономические, и геополитические вопросы.
По его словам, прививки остаются самым надёжным способом защиты.
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