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Автор Олеся Киреева

Врач: ситуация с коронавирусом станет лучше только в 2023 году

Здоровье

Ситуация с коронавирусом станет лучше только в 2023 году. Об этом РИА Новости  рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

"Значительное улучшение ситуации у нас будет наблюдаться в 2023 году", — сказал он.

Вознесенский отметил, что для завершения пандемии, помимо медицинской проблемы, должны стабилизироваться и финансовые, и экономические, и геополитические вопросы.

По его словам, прививки остаются самым надёжным способом защиты. 

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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