Вирусолог Семёнов призвал не спешить с выводами о летальности "омикрона"

Выводы об уровне смертности от коронавируса, вызванного омикрон-штаммом, делать преждевременно, считает руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Александр Семёнов.

По его словам, относительно низкая летальность во время подъёма заболеваемости, вызванной новым вариантом COVID-19 в ЮАР, может объясняться большой долей молодёжи среди населения, а также высоким уровнем коллективного иммунитета, полученным переболевшими ранее коронавирусом.

"Там коллективный иммунитет выше 70%, поэтому точно говорить, что "омикрон" будет в разы менее смертельным, надо крайне осторожно. Нужно наблюдать, что будет в Европе", — цитирует вирусолога РИА Новости.

Он напомнил, что активное распространение омикрон-штамма в Европе началось не более трёх недель назад. Этого срока недостаточно для определения уровня летальности. По мнению Семёнова, выводы по этому показателю можно будет сделать не ранее середины января.

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