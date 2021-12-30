Случаи заражения "омикроном" выявили в Дагестане

В Дагестане зарегистрированы случаи заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекцией, заявил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Николай Павлов на совещания у главы республики Сергея Меликова.

"Новый штамм-омикрон распространяется по Европе, и уже есть случаи его проникновения на территорию республики: определенная работа проводится, в том числе по изоляции заболевших", — цитирует Павлова пресс-служба главы Дагестана.

Руководитель управления Роспотребнадзора отметил, что новый вариант COVID-19 представляет опасность для людей, не имеющих иммунного ответа на коронавирус, и призвал глав муниципалитетов республики "активно взяться за вакцинацию".

Согласно данным сайта Стопкоронавирус.РФ, с начала пандемии в Дагестане подтверждён 65 791 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 110 — за последние сутки. Более 60 тысяч заболевших COVID-19 в республике выздоровели, 3 192 скончались.

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