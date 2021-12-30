Вирусолог предрёк окончание пандемии после волны "омикрона"

Следствием волны заболеваемости COVID-19, вызванной омикрон-штаммом, может стать окончание пандемии, заявил вирусолог Пётр Чумаков, комментируя Pravda.Ru предупреждение ВОЗ о "грядущем цунами" заражений новым вариантом коронавируса и "дельтой".

Он отметил, что "омикрон" при высокой заразности вызывает довольно лёгкую форму заболевания. По мнению учёного, в результате связанной с распространением в мире нового штамма волны заболеваемости COVID-19 множество людей получат иммунитет к нему без вакцинации.

"Люди будут переболевать легко, и у них будет формироваться очень стойкий иммунитет. И это приведёт к тому, что пандемия довольно в короткий срок может сойти на нет", — заявил Чумаков.

По его словам, распространение "омикрона" может привести к большой нагрузке на медицинскую систему.

"Будет большая нагрузка на медицинскую систему, сезонная нагрузка. И в этом смысле, конечно, надо предпринимать все меры, чтобы было ограничение заражения для того, чтобы медицинская система не захлебнулась", — сказал вирусолог.

Ранее Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус спрогнозировал значительное увеличение нагрузки на системы здравоохранения в мире из-за волны COVID-19, вызванной штаммами "омикрон" и "дельта".

"Это может привести к цунами случаев заражения, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру", — заявил он.

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