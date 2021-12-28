По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пандемия коронавируса едва ли закончится скоро. Поэтому сейчас вместо того, чтобы безосновательно на это надеяться, нужно думать, как защитить граждан от штамма "омикрон" и не позволить ему распространяться по стране. Слова главы ведомства передаёт Интерфакс.
"Нам тоже очень хочется надеяться на завершении пандемии. Но пока мы такими надеждами себя не тешим. Пока мы готовимся к тому, что мы должны противодействовать распространению и защищать людей, иммунизируя их от нового варианта", — заявила Попова 28 декабря во время заседания глав государств-членов СНГ.
Это стало ответом Поповой на вопрос белорусского лидера Александра Лукашенко о том, будет ли пандемия постепенно сходить "на нет" из-за того, что "омикрон" легче переносится заболевшими.
Штамм "омикрон" обнаружен уже более чем в 100 странах. Учёные обращают внимание на его более быстрое, по сравнению с другими вариантами, распространение и на гораздо большее количество мутаций.
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