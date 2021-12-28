Анна Попова не верит в скорое окончание пандемии

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пандемия коронавируса едва ли закончится скоро. Поэтому сейчас вместо того, чтобы безосновательно на это надеяться, нужно думать, как защитить граждан от штамма "омикрон" и не позволить ему распространяться по стране. Слова главы ведомства передаёт Интерфакс.

"Нам тоже очень хочется надеяться на завершении пандемии. Но пока мы такими надеждами себя не тешим. Пока мы готовимся к тому, что мы должны противодействовать распространению и защищать людей, иммунизируя их от нового варианта", — заявила Попова 28 декабря во время заседания глав государств-членов СНГ.

Это стало ответом Поповой на вопрос белорусского лидера Александра Лукашенко о том, будет ли пандемия постепенно сходить "на нет" из-за того, что "омикрон" легче переносится заболевшими.

Штамм "омикрон" обнаружен уже более чем в 100 странах. Учёные обращают внимание на его более быстрое, по сравнению с другими вариантами, распространение и на гораздо большее количество мутаций.

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