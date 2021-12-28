Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19 с учётом омикрон-штамма

Минздрав РФ выпустил 14-ую версию Временных методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике COVID-19 с учётом обнаружения омикрон-штамма в ЮАР и появления новых медицинских препаратов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всю известную информацию об "омикроне" включили в раздел "Этиология, патогенез и патоморфология". Кроме того, эксперты актуализировали данные о разновидностях коронавируса в главах "Эпидемиологическая характеристика" и "Клинические особенности".

В обновлённой версии рекомендаций содержатся сведения о лекарствах "МИР 19" и нирматрелвир+ритонавир.

Также специалисты добавили больше информации в раздел с правилами использования препарата фавипиравир. Учёные пояснили, что теперь его можно применять в виде внутривенных инфузий.

В 14-й версии методических рекомендаций эксперты прописали подробности о препаратах из группы противовирусных моноклональных антител, которые используются для лечения заражённых с риском тяжёлого течения COVID-19.

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