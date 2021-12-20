Появились основания полагать, что "омикрон" -— лабораторный штамм

В самом начале пандемии несколько лабораторий в США (штат Северная Каролина) и Китае (Ухань) начали проводить эксперименты по мутагенезу коронавируса, заражая лабораторных мышей, на которых потом испытывались вакцины и лекарства.

Поскольку обычный COVID-19 на мышей не действует, его видоизменяли, усиливая инфекционность.

Таким образом, отмечают сегодня "Известия", было получено несколько искусственных возбудителей COVID-19. Есть версия, что один из них стал основой штамма "омикрон".

В пользу этой версии, отмечает издание, говорит "большое количество мутаций" в "омикроне":

"Вероятно, чтобы получить такое количество изменений, ему (коронавирусу) пришлось "перепрыгнуть" сначала в мышь, а потом обратно, считают китайские учёные".

Впрочем, российские учёные данную версию подвергают сомнению. Например, глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи считает, что у науки пока нет точных инструментов для однозначного ответа о происхождении того или иного штамма вируса:

"Мы даже не можем точно установить природу самого коронавируса, вызвавшего пандемию — рукотворный он или нет. Так и с "омикроном" — нуклеотидная последовательность однозначного ответа не даст", — уверен Александр Гинцбург.

По его словам, у РНК-вирусов такая изменчивость, что при создании определённых условий можно отобрать любой вариант без всякого рукотворного вмешательства. Поэтому вероятны разные версии:

"сбежал" из лаборатории,

это мутация вируса диких животных,

мутация, появившаяся в лёгких людей с иммунодефицитом.

Пока учёные спорят о происхождении нового штамма, недовольство реакцией властей на пандемию дошло до Международного уголовного суда:

Джонсон, Гебрейесус и Ко — ответчики в уголовном деле о COVID-геноциде

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