Мурашко напомнил о необходимости диагностики коронавируса в детских коллективах

По мнению главы министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко, из-за распространения штамма "омикрон" особое значение приобретает диагностика COVID-19 в детских коллективах. Такое заявление Мурашко сделал во время визита в Донской инфекционный центр.

Как сообщает РИА Новости, глава ведомства напомнил о высокой скорости, с которой распространяется новый штамм "омикрон" и о том, что дети являются уязвимой категорией в этом отношении.

"Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому обучить детей безопасному поведению, своевременная диагностика инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков — это еще одна важная составляющая", — отметил Мурашко.

По словам министра здравоохранения, дифференциальная диагностика в случае с детьми становится особенно важной, так как "омикрон" часто выглядит как грипп.

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