EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На прямой линии с Бегловым заявят о "миллионе вопросов" от горожан
Фигуристку Муравьёву лишили второго места на чемпионате России
Константин Ивлев рассказал, каких ресторанов лучше избегать
Огромную открытку на льду нарисовали жители Новосибирска
Россияне осудили сестру Маликова за то, что она будет получать пенсию в 44 года
Иран заявил о самостоятельном производстве ядерного топлива
Милохин набил татуировку в честь Медведевой
Следствие не доказало, что экс-сотрудники ИВС причастны к побегу в Истре
Четыре человека погибли в Зимбабве при столкновении автобуса с бензовозом

Мурашко напомнил о необходимости диагностики коронавируса в детских коллективах

Здоровье

По мнению главы министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко, из-за распространения штамма "омикрон" особое значение приобретает диагностика COVID-19 в детских коллективах. Такое заявление Мурашко сделал во время визита в Донской инфекционный центр.

Мурашко напомнил о необходимости диагностики коронавируса в детских коллективах

Как сообщает РИА Новости, глава ведомства напомнил о высокой скорости, с которой распространяется новый штамм "омикрон" и о том, что дети являются уязвимой категорией в этом отношении.

"Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому обучить детей безопасному поведению, своевременная диагностика инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков — это еще одна важная составляющая", — отметил Мурашко.

По словам министра здравоохранения, дифференциальная диагностика в случае с детьми становится особенно важной, так как "омикрон" часто выглядит как грипп.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мурашко Першение в горле и лихорадка характерны для омикрона
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
На прямой линии с Бегловым заявят о "миллионе вопросов" от горожан
Фигуристку Муравьёву лишили второго места на чемпионате России
Константин Ивлев рассказал, каких ресторанов лучше избегать
В Китае назвали четыре сибирских деликатеса с уникальными свойствами
Огромную открытку на льду нарисовали жители Новосибирска
Россияне осудили сестру Маликова за то, что она будет получать пенсию в 44 года
Иран заявил о самостоятельном производстве ядерного топлива
Милохин набил татуировку в честь Медведевой
Мясников озвучил причину лёгкого протекания "омикрона"
Следствие не доказало, что экс-сотрудники ИВС причастны к побегу в Истре
Популярное
Мир. Новости мира
В ООН отреагировали на требования МИД РФ начать арбитражный трибунал против США

Официальный представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что Вашингтон не должен мешать работать аккредитованным дипломатам.

В ООН отреагировали на требования МИД РФ начать арбитражный трибунал против США
Собчак рассказала о "халявных" пирожках на пресс-конференции Путина
Общество
Собчак рассказала о "халявных" пирожках на пресс-конференции Путина
Общество
Невзоров объяснил, для чего на пресс-конференции стулья привинтили к полу
Политика. Новости и аналитика
МИД РФ: мигранты идут в страны Евросоюза через Украину, но Запад не реагирует
Любовь Степушова Война на два фронта с Россией и Китаем. Запад размышляет над последствиями Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Первыми "летающими мотоциклистами" станут десантники Вячеслав Шпаковский Ирина Гусакова Больницы в Афганистане переполнены детьми, умирающими от голода Ирина Гусакова
Шоу-бизнес
Сестра Маликова добилась выплат пенсии в 44 года
Общество
Захарова принимает поздравления с днём рождения: "Остроумная и пассионарная"
Депутат Госдумы Чепа оценил статью NI об ударе США по России с Чёрного моря
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы Чепа оценил статью NI об ударе США по России с Чёрного моря
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников