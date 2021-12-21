О главных симптомах "омикрона" рассказали Мурашко и иммунолог Болибок

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что представляют из себя основные симптомы нового штамма коронавируса «омикрон».



По его словам, прежде всего заразившиеся «омикроном» жалуются на першение в горле и лихорадку. Главу ведомства цитирует ТАСС.



21 декабря иммунолог-аллерголог Владимир Болибок также рассказал, по каким основным симптомам можно отличить омикрон-штамм. Врач считает, что о заражении новым штаммом свидетельствуют сильная головная боль и резкий упадок сил.

«Проблема в том, что для всех вариантов коронавируса описано более 70 симптомов. Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других», — объяснил Болибок.

Специалист добавил, что в случае с омикроном крайне редко встречается потеря обоняния.



По последним данным, озвученным главой Роспотребнадзора Анной Поповой, в России выявлен 41 подтверждённый случай «омикрона».





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