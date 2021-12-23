Первый случай смерти заразившегося омикрон-штаммом зафиксировали в ФРГ

В ФРГ зафиксировали первый случай летального исхода COVID-19, вызванного омикрон-штаммом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой данные института Роберта Коха, от вызванного "омикроном" заболевания умер человек в возрастной группе от 60 до 79 лет. Других подробностей не сообщается.

Накануне глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах заявил о начале пятая волны коронавируса в стране из-за распространения омикрон-штамма.

"Мы должны уверенно рассчитывать сейчас на пятую волну… Мы должны исходить из того, что Германия уже не сможет избежать волны, вызванной "омикроном"", — сказал министр.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией с 28 декабря в ФРГ планируют ввести "легкий локдаун". При этом ограничения социальных контактов могут коснуться всех немцев, в том числе привитых от COVID-19 и переболевших им.

Ранее сообщалось, что в РФ подтверждён пока 41 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса.

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