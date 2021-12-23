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Без шапки и в короткой куртке: врач предостерёг от опасностей переохлаждения

Здоровье

Переохлаждение организма грозит возникновением ряда патологий, предупреждают врачи.

Без шапки и в короткой куртке: врач предостерёг от опасностей переохлаждения

Как рассказал Телеканалу "360" физиотерапевт Филипп Глубоков, выход на улицу в холодную погоду без шапки может привести к переохлаждению лобных пазух и воспалению среднего уха.

Переохлаждение неприкрытой короткой курткой поясницы грозит радикулитом и воспалением почек.

В случае локального переохлаждения ног возможно возникновение тромбозов. Риск такой патологии особенно велик у диабетиков.

Кроме того,  переохлаждение организма способствует снижению иммунитета, из-за чего повышается риск заболевания ОРВИ. 

В холодную погоду существует также опасность обморожения участков тела, которое может быть поверхностным и глубоким. В первом случае кожа на пострадавшем участке бледнеет и теряет чувствительность. На её восстановление может потребоваться до нескольких недель.

При глубоком обморожении наблюдается отёк пострадавшего участка, существует угроза гангрены.

Глубоков рассказал, что поможет избежать переохлаждения организма. По словам медика, одеваться нужно всегда в соответствии с погодой.  Согреться поможет горячее питьё, например, чай, и активное движение.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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