Мясников ответил на вручение лженаучной премии "Почётный Академик ВРАЛ-2021"

Доктора Мясникова поставили в один ряд с антипрививочницей Марией Шукшиной и другими людьми, которые отличились своими спорными высказываниями по поводу COVID-19.

Александра Мясникова возмутила новость о том, что он стал финалистом лженаучной премии "Почётный Академик ВРАЛ-2021"

"Какую только фигню не придумают!" — негодует медик в своём Telegram-канале.

В список номинантов сомнительной премии были также включены Андрей Курпатов, Антон Мысливец, Ольга Четверикова, Александр Редько, Мария Шукшина.

В вину Мясникову ставят его утверждение о том, что коронавирус не опаснее любого ОРВИ. Критика обрушилась на врача и за то, что он считает, что маски не защищают от инфекции, а лишь создают ложное ощущение безопасности.

Мясников не отрицает этих своих высказываний и ещё раз озвучил свою неизменную точку зрения.

"Да, и это так. В 90% COVID-19 — и есть ОРЗ. Ковидная вирусная пневмония в 90% у групп высокого риска. У этих же людей любая пневмония — смертельно опасна. От многих инфекций и сегодня умирает людей не менее, чем от коронавируса", — объяснил телеведущий.

Теледоктор подчеркнул, что маски не являются альтернативой вакцинации.

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