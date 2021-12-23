EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Поклонская показала кадры с украинцем, который ломился в её дом
"Нафтогаз": крупнейшие месторождения газа Украины опустошены на 80 процентов
МИД: гуманитарная ситуация в Афганистане очень серьёзная
В Петербурге погибла школьница из-за смартфона в ванной
Состояние девочки, найденной в овраге под Саратовом, остаётся тяжёлым
В МИД РФ призвали Запад принять мигрантов с белорусско-польской границы
Директор школы: Родители вспоминают о школе в конце четверти — что-то тут не так
Дипломат Лукьянцев: США не готовы обсуждать с РФ обмен заключёнными
Отсек космического корабля "Прогресс М-УМ" затопили в Тихом океане

Мясников ответил на вручение лженаучной премии "Почётный Академик ВРАЛ-2021"

Здоровье

Доктора Мясникова поставили в один ряд с антипрививочницей Марией Шукшиной и другими людьми, которые отличились своими спорными высказываниями по поводу COVID-19.

Мясников ответил на вручение лженаучной премии "Почётный Академик ВРАЛ-2021"

Александра Мясникова возмутила новость о том, что он стал финалистом лженаучной премии "Почётный Академик ВРАЛ-2021"

"Какую только фигню не придумают!" — негодует медик в своём Telegram-канале. 

В список номинантов сомнительной премии были также включены Андрей Курпатов, Антон Мысливец, Ольга Четверикова, Александр Редько, Мария Шукшина.

В вину Мясникову ставят его утверждение о том, что коронавирус не опаснее любого ОРВИ. Критика обрушилась на врача и за то, что он считает, что маски не защищают от инфекции, а лишь создают ложное ощущение безопасности.

Мясников не отрицает этих своих высказываний и ещё раз озвучил свою неизменную точку зрения.

"Да, и это так. В 90% COVID-19 — и есть ОРЗ. Ковидная вирусная пневмония в 90% у групп высокого риска. У этих же людей любая пневмония — смертельно опасна. От многих инфекций и сегодня умирает людей не менее, чем от коронавируса", — объяснил телеведущий.

Теледоктор подчеркнул, что маски не являются альтернативой вакцинации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ДОКТОР МЯСНИКОВ: Кто врёт о смертности от коронавируса в России?
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
"Нафтогаз": крупнейшие месторождения газа Украины опустошены на 80 процентов
МИД: гуманитарная ситуация в Афганистане очень серьёзная
В Петербурге погибла школьница из-за смартфона в ванной
Состояние девочки, найденной в овраге под Саратовом, остаётся тяжёлым
В МИД РФ призвали Запад принять мигрантов с белорусско-польской границы
Директор школы: Родители вспоминают о школе в конце четверти — что-то тут не так
Дипломат Лукьянцев: США не готовы обсуждать с РФ обмен заключёнными
Отсек космического корабля "Прогресс М-УМ" затопили в Тихом океане
Россияне выбрали самые важные научные события 2021 года
Избитый фигурист Соловьёв первым толкнул оппонента
Популярное
Экономика и бизнес
Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике

Прекращение поставок российского газа в Германию по сети "Ямал — Европа" не является политическим. Это исключительно коммерческая ситуация.

Кремль: рекордные цены на газ в Европе не имеют отношения к политике
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Здоровье
Врачи из разных стран выступили против вакцинации детей
Общество
Ширвиндт показал огромные очереди на улицах Рима: "Не верю своим глазам"
Экономика и бизнес
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса
Дмитрий Соколов Зачем Агата Кристи организовала собственное похищение Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Арт-терапия – средство от ужасов изоляции Ирина Шлионская Василий Амирджанов Сборная России по хоккею напомнила европейцам об СССР Василий Амирджанов
Происшествия
Какое наказание грозит избившим фигуриста Соловьёва, рассказал Добровинский
Экономика и бизнес
"Будет больно": как может ответить Россия, если США запретят экспорт “айфонов”
21-летний сын Алёны Кравец пожаловался на жизнь
Шоу-бизнес
21-летний сын Алёны Кравец пожаловался на жизнь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников