Мясников вывел знаменитых антиваксеров на чистую воду: "Подленько выходит"

Доктор Мясников опубликовал разоблачительную информацию против Никиты Джигурды, Екатерины Гордон, Николая Арефьева. По медицинской базе "пробили" не только самих известных личностей, но их родственников.

Мясников обрушился с критикой на известных антипрививочников. Противники вакцинации, как выяснилось, говорят одно, а делают другое.

"На публику актёр и шоумен Никита Джигурда транслирует конспирологические теории и называет вакцину "экспериментальной жижей". В реальности же шоумен заботиться о собственном здоровье и уже поставил себе прививку", — написал телеведущий в своём Instagram-аккаунте.

Теледоктор обратил внимание на то, что юрист и общественный деятель Екатерина Гордон также называет вакцинацию свинством и беспределом на своих страницах в социальных сетях.

"При этом помимо самой Гордон, полностью вакцинировались её муж, мать, муж матери и сводная сестра", — объясняет врач.

Проверили и члена Президиума и секретаря ЦК КПРФ Николая Арефьева, который пропагандирует версию о том, что "вакцинацию запустили ради извлечения прибыли, а людей используют как подопытных кроликов".

"Но на самом деле Арефьев уже позаботился о себе и вакцинировался 23.10.2021 г. Как-то подленько выходит", — заключает медик.

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