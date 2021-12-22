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Мясников вывел знаменитых антиваксеров на чистую воду: "Подленько выходит"

Общество

Доктор Мясников опубликовал разоблачительную информацию против Никиты Джигурды, Екатерины Гордон, Николая Арефьева. По медицинской базе "пробили" не только самих известных личностей, но их родственников.

Мясников вывел знаменитых антиваксеров на чистую воду: "Подленько выходит"

Мясников обрушился с критикой на известных антипрививочников. Противники вакцинации, как выяснилось, говорят одно, а делают другое.

"На публику актёр и шоумен Никита Джигурда транслирует конспирологические теории и называет вакцину "экспериментальной жижей". В реальности же шоумен заботиться о собственном здоровье и уже поставил себе прививку", — написал телеведущий в своём Instagram-аккаунте.

Теледоктор обратил внимание на то, что юрист и общественный деятель Екатерина Гордон также называет вакцинацию свинством и беспределом на своих страницах в социальных сетях.

"При этом помимо самой Гордон, полностью вакцинировались её муж, мать, муж матери и сводная сестра", — объясняет врач.

Проверили и члена Президиума и секретаря ЦК КПРФ Николая Арефьева, который пропагандирует версию о том, что "вакцинацию запустили ради извлечения прибыли, а людей используют как подопытных кроликов".

"Но на самом деле Арефьев уже позаботился о себе и вакцинировался 23.10.2021 г. Как-то подленько выходит", — заключает медик.

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Антипрививочники в России: причины скептицизма к прививкам, медицине, врачам и COVID-19
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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