Учёные из США объяснили, почему "омикрон" распространяется так быстро

Инкубационный период "омикрона" обычно составляет три дня, максимум — неделю. Как сообщает NBC News, об этом заявили американские учёные. Такие выводы сделали из-за мнения о том, что "цель" нового штамма — заразить как можно больше людей.

Как сказала врач интенсивной терапии из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса Анита Гупта, на инкубационный период влияет ряд факторов: возраст, наличие хронических заболеваний и прививки.

"Вот почему распространение болезни происходит гораздо быстрее", — сказала Гупта.

Новый штамм впервые выявили в Ботсване и ЮАР в начале ноября.

ВОЗ признала его "вызывающим озабоченность". Симптомы вируса — усталость, головная боль и ломота в теле.

По последним данным, случаи заражения есть более чем в ста странах, в том числе в России.

Ранее Pravda.Ru писала, что накануне католического Рождества соучредитель Microsoft Билл Гейтс сообщил в своем Twitter, что отменил большинство праздничных планов из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, который, по его словам, передаётся "быстрее, чем любой другой вирус в истории".

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