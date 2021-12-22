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Учёные из США объяснили, почему "омикрон" распространяется так быстро

Здоровье

Инкубационный период "омикрона" обычно составляет три дня, максимум — неделю. Как сообщает NBC News, об этом заявили американские учёные. Такие выводы сделали из-за мнения о том, что "цель" нового штамма — заразить как можно больше людей.

Учёные из США объяснили, почему "омикрон" распространяется так быстро

Как сказала врач интенсивной терапии из Школы медицины Университета Джонса Хопкинса Анита Гупта, на инкубационный период влияет ряд факторов: возраст, наличие хронических заболеваний и прививки.

"Вот почему распространение болезни происходит гораздо быстрее", — сказала Гупта.

Новый штамм впервые выявили в Ботсване и ЮАР в начале ноября.

ВОЗ признала его "вызывающим озабоченность". Симптомы вируса — усталость, головная боль и ломота в теле.

По последним данным, случаи заражения есть более чем в ста странах, в том числе в России.

Ранее Pravda.Ru писала, что накануне католического Рождества соучредитель Microsoft Билл Гейтс сообщил в своем Twitter, что отменил большинство праздничных планов из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, который, по его словам, передаётся "быстрее, чем любой другой вирус в истории".

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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