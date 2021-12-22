Билл Гейтс: Возможно, мы вступаем в худшую фазу пандемии. Но это ненадолго

Накануне католического Рождества соучредитель Microsoft Билл Гейтс сообщил в своем Twitter, что отменил большинство праздничных планов из-за распространения омикрон-штамма коронавируса, который, по его словам, передается "быстрее, чем любой другой вирус в истории".

"Хотя казалось, что мы вернёмся к нормальной жизни, мы можем вступить в худшую фазу пандемии. Омикрон поразит всех нас, — написал Гейтс. — Скоро это будет в каждой стране мира", — предупредил он.

По словам американского миллиардера, крайне важно серьезно отнестись к новому варианту, учитывая, что научное сообщество по-прежнему не располагает точными данными об омикроне.

"Даже если это только наполовину тяжелее, чем delta, это будет худшее увеличение случаев, которое мы когда-либо видели, потому что это очень заразно".

"Правильные меры"

Американский предприниматель подчеркнул важность ношения масок для лица, отмены встреч с большим количеством людей и прохождения вакцинации против коронавируса, чтобы "заботиться о себе и других":

"Вакцины предназначены для того, чтобы люди не заболели или заболели, но не умерли, и у них всё было хорошо".

"Ложка мёда"

Кроме того, Гейтс подчеркнул, что "во всём этом есть и хорошие новости", так как благодаря быстрому распространению омикрона волна новых заражений может закончиться примерно через три месяца:

"Эти месяцы могут быть плохими, но я думаю, что, если мы предпримем правильные шаги, пандемия может закончиться к 2022 году. Я знаю, всех печалит, что придётся войти в новый праздничный сезон с коронавирусом, нависающим над нами. Но так будет не всегда. Однажды пандемия закончится, и чем больше мы будем заботиться о себе, тем скорее наступит это время", — заявил компьютерщик.

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