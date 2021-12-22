Чумаков подверг критике версию об искусственной природе "омикрона"

Вирусолог Константин Чумаков считает, что гипотеза о возможном искусственном происхождении штамма "омикрон" является конспирологической. Своим мнением специалист поделился в эфире "Эха Москвы".

"Мне кажется, что когда люди говорят об искусственном происхождении этого "омикрона" — это просто чистой воды конспирология, и только. Мне кажется, эта теория никому не помогает", — объяснил свою точку зрения Чумаков.

По его мнению, новый штамм "омикрон" не обладает какой-то необычной структурой, чтобы можно было думать о его искусственном происхождении. Эксперт добавил, что всем специалистам известно о том, как этот штамм появился.

"Он был выделен от человека, который болен СПИДом, то есть количество мутаций вполне легко объясняется тем, что человек не имеет иммунной системы", — объяснил Чумаков.

Ранее НИЦ "Вектор" удалось получить фото штамма "омикрон". На снимках можно рассмотреть клетки человеческого организма, содержащие круглые частицы COVID-19, имеющие белковые шипы.

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