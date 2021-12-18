Как рацион человека влияет на его уровень антител к COVID-19

Иммунолог, диетолог Марина Аплетаева рассказала, что особенности рациона человека влияют на уровень содержащихся у него антител к COVID-19. По словам специалиста, уровень антител может снизиться из-за дефицита белка. Об этом пишут "Известия".

Диетолог объяснила, что поддерживать иммунитет на высоком уровне помогают витамины и белки. А антитела представляют из себя молекулы, состоящие из фрагментов аминокислот.

"Антитела — это белковые молекулы, это белок, состоящий из фрагментов аминокислот. Как минимум три аминокислоты незаменимые, которые необходимы для синтеза антител", — сообщила врач.

Аплетаева отметила, что для хорошего уровня иммунитета нужно употреблять витамины C и D вместе с тремя незаменимыми кислотами. Всё это есть в белковых продуктах — твороге, рыбе, яйцах и мясе.

По словам эксперта, о том, что организму не хватает белка, могут говорить упадок настроения и сил.

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