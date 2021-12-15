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Автор Ирина Гусакова

"Омикрон" заразен, но не опасен? Как поддержать иммунитет

Здоровье

В конце осени мировая общественность узнала о новом штамме SARS-CoV-2, названный чуть позже "Омикроном". За первую неделю декабря были проведены множественные исследования этого штамма. Первые результаты были неутешительные: "Омикрон" способен уходить от антител, выработанных после вакцинации или болезни, у него больше пятидесяти мутаций по отношению к впервые выявленному коронавирусу, из них тридцать в гене спайк-белка, что как раз и помогает прятаться от антител.

"Омикрон" заразен, но не опасен? Как поддержать иммунитет

"Омикрон" приобрёл все мутации будто бы одномоментно. Но в природе такого не бывает. Изменения всегда происходят постепенно, и внезапное обилие их в одном геноме говорит о том, что "Омикрон" долго эволюционировал где-то, не попадаясь на глаза учёным. Иммунная система человека с иммунодефицитом скорее всего и стала плацдармом для эволюционного скачка коронавируса. Не имея возможности окончательно избавиться от вируса, иммунитет тем не менее постоянно пытается атаковать его. Вирус постепенно учится адаптироваться к жизни в условиях нападок, принял вид схожий с белками антител человека. Пока это только теория, но учёные активно изучают вопрос, пытаясь понять происхождение мутанта. Решение может помочь в лечении и профилактике коронавирусного штамма "Омикрон".

Негативным фактором является динамика распространения нового варианта SRAS-CoV-2. Данные об изменении количества заболевших из ЮАР говорят о том, что скорость распространения этого штамма минимум на 25 процентов выше.

Не стоит переживать, что вакцина не помогает от этого вида штамма. Антитела — это первая преграда иммунной защиты. Но если она прорвана, в игру вступают Т-клетки. Они уничтожают всё, что инфицировано. Вакцины и перенесённая болезнь стимулируют образование не только антител, но и Т-клеток. Статистика по привитым показывает, что даже после прихода "Дельты" защита от тяжёлого течения у вакцинированных остаётся на уровне 90 процентов, хотя защита от заражения и упала. "Омикрон", по прогнозам, на 20-30 процентов эффективнее обходит иммунитет вакцинированных, но полностью преодолеть коллективный иммунитет привитых граждан у него не получится.

Ещё одна отличительная черта "Омикрона" — его высокое распространение среди детей и молодых людей до 30 лет. Дети вовсе у нас в стране не привиты, а молодёжь как раз меньше остальных видит смысл в вакцинации, поэтому, возможно, они оказались в большей зоне риска. Но иммунитет и отсутствие хронических заболеваний в этом возрасте способствует более лёгкому течению самой болезни, без особых осложнений.

Из этого был сделан вывод, что кроме прививок, необходимо поддерживать свой иммунитет, заботится о его боевой готовности каждый день. Ведь то, что мы переживаем сейчас в мире, кроме как войной с COVID-19 и не назовёшь.

  • В первую очередь стоит пересмотреть образ жизни.

Сидячая работа, несвежий воздух в кабинетах, сухой воздух от горячих радиаторов отопления в квартирах — всё это негативные факторы, влияющие на иммунитет и работу лёгких. Так что ежедневные прогулки, увлажнение воздуха в помещениях и умеренные физические нагрузки даже в мороз незамедлительно скажутся на вашем здоровье положительно.

  • Так же стоит пересмотреть питание, добавить больше овощей и фруктов богатых клетчаткой.

Минимизировать потребление животных жиров — масла, майонезов, жирного молока, сыра, творога и мяса. Перейти на диетическую мясную продукцию — грудку индейки и курицы, постную говядину и баранину.

Но даже переход на здоровое питание в зимний период времени не может восполнить витаминно-минеральный баланс в организме.

  • Поэтому приём ВМК (витаминно-минеральных комплексов) обеспечит организм всем необходимым, что, конечно, положительно скажется на иммунитете.
Поливитамины
Поливитамины "Компливит"

Универсальными ВМК являются поливитамины "Компливит"

Всем известно, что отдельные витамины и минералы влияют на стабильность друг друга, снижая эффективность витаминных комплексов. Для решения проблемы совместимости компонентов при создании "Компливита" используются специальные технологические приёмы для разделения определенных витаминов и минералов в составе, с целью исключения их взаимодействия и сохранения стабильности активных компонентов. Благодаря такой технологии все витамины и минералы поступают в неизменённом виде в желудочно-кишечный тракт, а попадая из гранул в кишечник, смешиваются с кишечным содержимым и всасываются в кровоток так же, как витамины и минералы из продуктов питания. Эффективность витаминной профилактики при этом находится на высоком уровне. Это отличительная черта "Компливита" сделала препарат удобным в применении: одно драже в любое время суток, без привязки к приёмам пищи.

Применять Компливит можно начиная с пятнадцатилетнего возраста, что помогает поддержать как раз молодое поколение и подростков, которые из-за невозможности привиться от COVID-19, находятся в зоне опасности заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Ещё одно достоинство "Компливита" — доступность. Его может позволить себе любая семья или студенты. При этом доступность не равно некачественности! Ведь "Компливит" производится на фармацевтическом заводе в России, что минимизирует логистические и таможенные издержки. Зачем платить больше за импортные витамины с аналогичным составом, когда в "Компливите" есть всё необходимое и в наилучшем балансе. Кстати, "Компливит" зарегистрирован как лекарственное средство, в отличие от импортных витаминных комплексов или моновитаминов, которые сплошь БАДы.

Быть начеку, заботится о себе и близких: пожилых и совсем юных, сейчас важно, как никогда. Тем более, что скоро начнутся новогодние праздники, которые так не хочется пропустить из-за болезни.

Куратор: Наталья Чекулаева, Елена Мазур, Татьяна Минаева
Темы иммунитет коронавирус
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