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Врач-терапевт перечислила ранние симптомы рака кишечника

Здоровье

Врач-терапевт Сури Дадашева рассказала, какие симптомы могут свидетельствовать об онкологии кишечника на ранних этапах заболевания.

Врач-терапевт перечислила ранние симптомы рака кишечника

Как подчеркнула специалист, злокачественная опухоль при этом виде рака развивается в тонком или толстом кишечнике, передаёт РИА Новости. О возникновении новообразования могут сигнализировать следующие тревожные симптомы:

  • общая слабость;
  • необоснованное повышение температуры;
  • снижение аппетита;
  • отвращение к мясу;
  • признаки анемии;
  • бледная кожа;
  • головные боли;
  • неприятный вкус во рту, отрыжка и изжога;
  • тошнота и рвота;
  • боли в животе, вздутие;
  • чередование запоров и диареи;
  • периодическое появление слизи, крови или гноя в кале.

По словам специалиста, необходимо незамедлительно обратиться к врачу при обнаружении у себя сразу нескольких признаков рака кишечника.

"Эффективная диагностика может способствовать выявлению онкологии на ранней стадии, что позволит применить менее дорогостоящее лечение", — заключила Дадашева.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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