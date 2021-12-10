Врач-терапевт Сури Дадашева рассказала, какие симптомы могут свидетельствовать об онкологии кишечника на ранних этапах заболевания.
Как подчеркнула специалист, злокачественная опухоль при этом виде рака развивается в тонком или толстом кишечнике, передаёт РИА Новости. О возникновении новообразования могут сигнализировать следующие тревожные симптомы:
По словам специалиста, необходимо незамедлительно обратиться к врачу при обнаружении у себя сразу нескольких признаков рака кишечника.
"Эффективная диагностика может способствовать выявлению онкологии на ранней стадии, что позволит применить менее дорогостоящее лечение", — заключила Дадашева.
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