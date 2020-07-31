Израильские учёные назвали продукты, повышающие риск развития рака

Израильские специалисты выявили одну из причину быстрого развития рака толстой кишки. Оказалось, что это связано с антиоксидантами, которые содержатся в таких продуктах, как чёрный чай, шоколад и орехи.

При этом, процесс развития рака в толстой кишке во многом связан с деятельностью кишечных бактерий.

"Только 2% злокачественных опухолей кишечника обнаруживаются в тонкой кишке. Остальные 98% приходятся на толстую кишку. В чем причина такого дисбаланса? Мы уверены, что дело в ключевом различии между тонкой и толстой кишкой — в кишечных бактериях, которые сконцентрированы в последней. Кишечная микрофлора может играть как положительную, так и отрицательную роль в развитии многих заболеваний", — говорят авторы исследования.

Исследователи провели опыт с грызунами и пришли к выводу, если в толстый кишечник попадает много антиоксидантов, то кишечные микроорганизмы способствуют ускорению процесса развития рака толстой кишки. Развитие данного заболевания вызвано мутацией белка р53, который активно стимулирует его развитие в среде, насыщенной антиоксидантами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что брокколи защитит от развития рака.