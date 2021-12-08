Мурашко рассказал, сколько должны жить россияне

Как заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, продолжительность жизни у граждан России должна составлять 78 лет, и система здравоохранения страны обязана помочь им этого добиться. Как сказал глава ведомства, важно сделать медицинскую помощь более персонализированной, то есть в отношении людей молодого возраста сделать упор на профилактику и предупреждение заболеваний, помогать гражданам зрелого возраста поддерживать здоровье в норме, и способствовать улучшению качества жизни пожилых россиян.

"Основная задача сегодня в РФ — увеличить продолжительность жизни до 78 лет. И нужна быстрая победа. Сегодня мы видим, что структура расходов в системе здравоохранения больше ориентирована на стационарную помощь и на лечение пациентов. Мы должны ориентироваться как раз на превентивную медицину с учётом возраста человека, особенностей заболевания, особенностей развития, предрасположенности к тем или иным заболеваниям", — цитирует ТАСС Михаила Мурашко, выступившего на конгрессе молодых учёных в научном парке "Сириус".

По словам министра, нужно стремиться к выстраиванию фактически персональной программы для каждого гражданина, то есть максимально персонализировать медицину.

Основополагающим фактором для персонализации, по словам Мурашко, должен быть возраст пациентов: гражданам до 20-35 лет предлагать профилактические программы, лицам среднего возраста — мероприятия по сохранению здоровья, людям старшего возраста — программы, направленные на улучшение качества жизни, поддержание интеллектуальной и физической мобильности.

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