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Автор Александр Шторм

Власти навёрстывают смертность "недобитых" коронавирусом?

Экономика

Министерство финансов России своими действиями по сокращению финансирования здравоохранения фактически убивает россиян.

Власти навёрстывают смертность "недобитых" коронавирусом?

Об этом, как сообщает URA. RU, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По его словам, заложенное в бюджет сокращение этих сумм обеспечит фактическое убийство властями ещё большего числа россиян. По его мнению, "минфин недооценил живучесть пенсионеров и старается наверстать".

В своём материале, опубликованном на сайте Московского городского отделения КПРФ, он подчеркнул, что расходы на соцполитику:

  • в 2022 году сократятся на 9,6%;
  • ещё через пару лет их снижение составит 8,2%;
  • реальное сокращение пенсионных расходов относительно уровня 2021 года составит 13,6% в 2024 году.

Так что пенсионеры даже в таких условиях остаются нагрузкой на бюджет, мрачно констатировал Делягин.

Ранее сообщалось, что власти РФ, увы, ожидают сокращения числа пожилых граждан, которое началось после запуска пенсионной реформы и во время пандемии COVID. Ожидается, что количество пенсионеров сократится на 400 тысяч человек, а в следующем году — ещё на 326 тысяч.

Напомним, на днях правительство России внесло в Государственную Думу проект бюджета на будущий в год, в который заложило сокращение расходов по ключевым социальным и экономическим статьям.

Несмотря на продолжающуюся пандемию, новые рекорды по числу смертей и заявления о начале четвёртой волны, финансирование системы здравоохранения из федеральной казны решено урезать на 117 млрд рублей (с 1,362 трлн рублей в этом году расходы на медицину уменьшатся до 1,245 трлн в следующем), следует из пояснительной записки к закону о бюджете, размещённой в единой базе Думы.

Пока в российских регионах власти вводят ограничения для пенсионеров как группы риска по коронавирусу, минздрав России призвал медиков, вышедших на пенсию в начале пандемии из-за риска заражения, вернуться к работе. Об этом заявил глава министерства Михаил Мурашко.

В проекте "Депутатские будни" отмечают, что хотя на федеральном уровне острая нехватка медиков не декларируется, во многих регионах об этом уже откровенно говорят губернаторы.

Например, глава Вологодской области Олег Кувшинников накануне пристыдил антипрививочников, указав, что врачи валятся с ног, а морги не успевают выдавать родственникам тела умерших. В Калининградской области власти пригрозили приостановкой плановой медицинской помощи.

"Ну а врачи должны работать бесплатно, и пенсионеры-доктора тоже. Потому что клятву давали, видимо. Ждём предложений ФСИН, чтобы зэками больницы укомплектовывать. Это ведь проще, чем увеличить бюджет здравоохранения. "С деньгами все могут. А вы без денег попробуйте!" — вся суть нынешней власти", — подытожили эксперты.

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Делягин: Граждане России переплачивают за все. Сколько?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы covid-19 михаил делягин михаил мурашко пенсионный фонд здравоохранение пенсионная реформа
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