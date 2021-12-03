Михаил Мурашко: люди со слабым иммунитетом должны будут чаще вакцинироваться

Пациентам с ослабленным иммунитетом может понадобиться более частая вакцинация от COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе беседы с журналистами на полях Международного форума гражданского участия "МыВместе".

"Те пациенты, которые имеют иммуносупрессивное состояние, могут нуждаться в более частом применении вакцины против коронавируса", — сказал Михаил Мурашко.

К имунносупрессивному состоянию медицина относит заболевания, которые возникают в результате угнетения иммунной системы. Такое стояние может быть временным или постоянным.

Министр также пояснил, что люди с аллергическими реакциями и острыми проявлениями инфекций должны будут своевременно получить медотвод от проведения вакцинации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что имеющийся у человека иммунитет к коронавирусной инфекции снижает риски заразиться новым штаммом "омикрон".

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