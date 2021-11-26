РФПИ: "Спутник V" — лучшая вакцина для предотвращения смертей от COVID-19

Российская противокоронавирусная вакцина "Спутник V" показала наилучший результат в предотвращении смертности от COVID-19 по сравнению с другими формулами, применяемыми в странах ЕС.

Таков вывод исследования, основанного на кампании массовой вакцинации в Венгрии.

Сравнительный анализ эффективности различных JAB, используемых в центральноевропейской стране, был представлен в четверг Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), фондом национального благосостояния, который финансировал разработку российской вакцины.

"С 98% эффективностью в профилактике COVID-смертности и 85,7% эффективность против коронавирусной инфекции "Спутник V" продемонстрировал наилучшие результаты среди пяти вакцин ("Спутник V", "Модерна", "Пфайзер" BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca) применяемых в государстве-члене ЕС — Венгрии, согласно результатам независимого исследования на основе данных от 3,7 млн человек”, — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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Обойдя всех конкурентов в части защиты от смертности, связанной с коронавирусом, "Спутник V" занял второе место в Венгрии по профилактике самой болезни. Лучший результат в этой категории был достигнут вакциной Moderna американского производства, который продемонстрировал эффективность 89% по сравнению с 86%, показанным Sputnik V.

Согласно выводам учёных, "Спутник V" также оказался "на 100% эффективным в отношении смертей, связанных с COVID-19, у лиц в возрасте 16-44 лет”.

Не только венгры оценили российскую вакцину

Днём ранее РФПИ представил анализ долгосрочных результатов кампании массовой вакцинации в Сан-Марино, в которой в основном использовался "Спутник V":

около 70% 34-тысячного населения европейского микрогосударства получили укол российского производства.

"Только 0,75 на 1000 человек, которые были вакцинированы ею, оказались госпитализированными. Укол также сохранял высокую эффективность в течение длительного времени, оставаясь примерно на 80% эффективным против болезни в течение шести-восьми месяцев после введения второй дозы. Долгосрочная эффективность "Спутника V" намного выше, чем официально опубликованная эффективность мРНК-вакцин”, — отметили в РФПИ.