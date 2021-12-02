Материнская смертность от коронавируса выросла в три раза в России

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству Роман Шмаков сообщил, что материнская смертность от коронавируса в 2021 году в России увеличилась в три раза, если сравнивать с прошлым годом.

Он подчеркнул, что вакцины против COVID-19 не увеличивают риск развития осложнений во время беременности, передаёт РИА Новости.

"Видим, что в этом году материнская смертность от коронавирусной инфекции в России выросла в три раза по сравнению с предыдущим. При этом все женщины не были привиты", — сказал профессор.

Также он добавил, что в период пандемии очень важно заранее заботиться о своём здоровье. По его словам, у женщин, которые вовремя не сделали прививку против коронавируса, нередко возникают задержки развития плода и самопроизвольные выкидыши.

Кроме того, возрастает риск преждевременных родов, отметил эксперт.

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