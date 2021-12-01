Вирусолог объяснила, куда и почему пропадают антитела к COVID-19

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова рассказала о свойствах антител и В-клеток. Биолог объяснила, почему они не могут справиться со штаммом COVID-19 "омикрон".

Анча Баранова ответила на вопросы подписчиков в своём Instagram-аккаунте. Вирусолог отметила, что антитела — это белки, и они не очень стабильные, так как со временем разрушаются.

"У разных людей разная скорость падения уровня антител. У некоторых кровь более агрессивна к белкам, у некоторых менее агрессивна. Белки выводятся почками или теряются", — объяснила специалист.

При этом, по словам биолога, когда приходит патоген, то помнящие патоген В-клетки выделяют новые антитела.

"С "дельтой" и "омикроном" будет проблема, потому что В-клетки не успеют быстро проснуться и наделать этих антител", — отметила профессор.

Баранова подчёркивает, что в этой ситуации нужен высокий, так называемый напряжённый, иммунитет.

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