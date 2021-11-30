Мясников спрогнозировал лечение "омикрона" через смартфоны

Александр Мясников уверен, что будущее за телемедициной. Спасать людей от "омикрона", по мнению доктора, будут обученные работать дистанционно врачи.

Теледоктор отметил, что в России не готовы к атаке штамма COVID-19 "омикрон". Даже если всё население дружно вакцинируется, иммунитет появится только через два месяца.

"Причём защита далеко не такая сильная, как при других штаммах, если "омикрон" таков, как нам его преподносят. Но мы не привьемся. Впереди Новый Год, "как-нибудь потом", "сейчас же всё пошло на спад, так чего дёргаться" и т. д", — пишет Мясников в своём Telegram-канале.

Медик обращает внимание на то, что за два года пандемии ни маски, ни локдауны, ни перекрытие границ нигде в мире не предотвратили очередные волны COVID-19.

Медик призвал активно готовиться к новой волне коронавируса. Для этого, по мнению врача, нужно готовить амбулаторное звено.

Доктор подчёркивает, что эпидемии в больницах не лечат. 90% больных справляются с болезнью на дому.

"Телемедицина — а это банальный смартфон и обученные работать дистанционно врачи", — пишет медик.

Телеведущий объясняет, что коронавирус отличается стандартным течением болезни, поэтому для лечения годиться врач любой специальности и уровня подготовки, даже студенты старших курсов.

"Время переговоров-уговоров прошло! Иначе по весне опять будем ставить антирекорды, причём очень и очень печальные", — заключает медик.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.