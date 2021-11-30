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Мясников спрогнозировал лечение "омикрона" через смартфоны

Здоровье

Александр Мясников уверен, что будущее за телемедициной. Спасать людей от "омикрона", по мнению доктора, будут обученные работать дистанционно врачи.

Мясников спрогнозировал лечение "омикрона" через смартфоны

Теледоктор отметил, что в России не готовы к атаке штамма COVID-19 "омикрон". Даже если всё население дружно вакцинируется, иммунитет появится только через два месяца.

"Причём защита далеко не такая сильная, как при других штаммах, если "омикрон" таков, как нам его преподносят. Но мы не привьемся. Впереди Новый Год, "как-нибудь потом", "сейчас же всё пошло на спад, так чего дёргаться" и т. д", — пишет Мясников в своём Telegram-канале.

Медик обращает внимание на то, что за два года пандемии ни маски, ни локдауны, ни перекрытие границ нигде в мире не предотвратили очередные волны COVID-19.

Медик призвал активно готовиться к новой волне коронавируса. Для этого, по мнению врача, нужно готовить амбулаторное звено.

Доктор подчёркивает, что эпидемии в больницах не лечат. 90% больных справляются с болезнью на дому.

"Телемедицина — а это банальный смартфон и обученные работать дистанционно врачи", — пишет медик.

Телеведущий объясняет, что коронавирус отличается стандартным течением болезни, поэтому для лечения годиться врач любой специальности и уровня подготовки, даже студенты старших курсов.

"Время переговоров-уговоров прошло! Иначе по весне опять будем ставить антирекорды, причём очень и очень печальные", — заключает медик.

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Штамм «омикрон» идет по миру. ВОЗ предупреждает о глобальном риске. Как защищается мир
Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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