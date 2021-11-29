Инфекционист оценил эффективность вакцин против омикрон-штамма COVID-19

Многие факторы указывают на то, что разработанные вакцины против COVID-19 эффективны для борьбы с омикрон-штаммом. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

По его словам, прививка от коронавируса позволяет сформировать иммунитет от новой разновидности, передаёт РБК.

"Вакцины, которые сейчас на рынке есть, они всё равно будут действовать, может быть, послабее немного, но действовать будут", — уточнил профессор.

Малышев также попросил россиян не забывать о ношении защитных масок и соблюдении социальной дистанции. Как отмечает инфекционист, эти ограничительные меры всё ещё остаются актуальными по всему миру.

Кроме того, по мнению специалиста, пока рано говорить об опасных свойствах омикрон-штамма, ведь довольно мало пациентов заразились этим вариантом коронавирусной инфекции. Чтобы оценить, передаётся ли он между привитыми людьми, должно пройти время, заключил профессор.

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