В Роспотребнадзоре выразили опасения из-за омикрон-варианта COVID-19

Сотрудники центра "Вектор" Роспотребнадзора сообщили о серьёзном беспокойстве из-за возникновения штамма "омикрон", а также потребовали проанализировать его как можно быстрее.

Специалисты напомнили, что члены ВОЗ отнесли "омикрон" к вариантам, из-за которых мировой общественности стоит переживать. Появившийся недавно штамм коронавируса обладает большим количеством изменений в гене S-белка, заявили эксперты.

"Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа", — отметили представители "Вектора" в разговоре с ТАСС.

Вместе с этим в Роспотребнадзоре сообщили, что препарат "Эпиваккорона" борется с "омикроном" также, как и с "дельтой", эффективность в обоих случаях сопоставима.

Член Совета Федерации Владимир Круглый сообщал о вероятном заражении россиян омикрон-вариантом коронавируса. Как пояснил сенатор, "доставить" появившийся недавно штамм могли туристы, которые вернулись из Египта. С этой страной необходимо как можно скорее закрыть авиасообщение, подчеркнул политик. Также он призвал проанализировать "омикрон".

Ранее медицинский специалист из ЮАР Анжелик Кутзе перечислила симптомы инфицирования COVID-19 с омикрон-мутацией:

сильная усталость,

разбитость,

учащённый пульс,

температура.

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