Ученый: штамм коронавируса "омикрон" очень быстро вытесняет "дельту"

Профессор эпидемиологии, профилактической медицины, педиатрии и истории медицинского факультета Калифорнийского университета (Сан-Франциско) Джордж Резерфорд отметил, что новый штамм коронавируса "омикрон" очень быстро вытесняет штамм "дельта".

При этом профессор подчеркнул, что общая картина с распространением нового вируса пока не очень ясна, она станет понятна в течение ближайших нескольких недель, сообщает ТАСС.

Джордж Резерфорд также отметил недостаточный уровень вакцинации в южноафриканских государствах. Поэтому, полагает он, рано делать какие-либо выводы об эффективности вакцин.

Напомним, что в связи с распространением нового штамма коронавируса ряд государств уже ввели ограничения на авиасообщение с государствами Южной Африки. А в России звучат мнения о закрытии авиасообщения с Египтом, хоть это и североафриканское государство.

Между тем, в Израиле Служба общей безопасности (ШАБАК) будет отслеживать геолокацию людей, которые были инфицированы штаммом "омикрон". Распоряжение об этом подписал в воскресенье премьер-министр Нафтали Беннет.