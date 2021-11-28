В России за сутки из-за COVID-19 скончались 1224 человека

В воскресенье, 28 ноября, в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 33 548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период смогли побороть COVID-19 30 646 человек, погибли по причине новой болезни 1224.

По информации Оперативного штаба, больше всего человек заразились коронавиурсом за сутки в следующих регионах нашей страны:

Москва — 3086;

Санкт-Петербург — 2072;

Московская область — 2046;

Самарская область — 974;

Воронежская область — 754.

По данным на 26 ноября, коллективный иммунитет россиян — 51,8%. Полностью привились против COVID-19 60 795 702 человек, сделали инъекцию первым компонентном 69 468 166.

Ранее в мире появился новый вариант коронавируса "омикрон". Учёный из ЮАР, где возник этот штамм, Андриан Пурен призвал общественность не бояться и сосредоточиться на фактах. По словам специалиста, из-за недостатка данных пока рано говорить об опасности омикрон-варианта. Инфицирование им местных жителей не привело к большому росту количества госпитализаций, подчеркнул учёный.

При этом Пурен заявил, что омикрон-штамм обладает высокой степенью заразности. Им заболевают в основном молодые люди, добавил специалист.

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