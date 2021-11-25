В центре Гамалеи раскрыли масштабы производства вакцин против COVID-19

В гражданский оборот в России выпустили уже около 85 миллионов комплектов вакцин против COVID-19, разработанных в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

По словам главы научной организации Александра Гинцбурга, в российские медучреждения и прививочные кабинеты передано 70 миллионов комплектов "Спутника V" и 15 миллионов "Спутника Лайт", пишет РИА Новости.

Именно вакцину от центра им. Гамалеи впервые зарегистрировали в РФ в августе прошлого года. Сегодня "Спутник V" активно используют в ходе прививочной кампании против коронавирусной инфекции.

В мае также был официально утверждён отечественный препарат "Спутник Лайт". Кроме того, в октябре учёные приступили к испытаниям назальной вакцины от COVID-19.

Ранее Гинцбург посоветовал людям до 60 лет вакцинироваться "Лайтом", а пожилым россиянам — "Спутником V". Аналогичные рекомендации предлагает Минздрав РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.