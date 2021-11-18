Двух мигрантов госпитализировали с белорусско-польской границы

К дежурящей на белорусско-польской границе бригаде скорой помощи за прошедшие сутки обратились девять мигрантов. Из них двоих было решено госпитализировать.

Как сообщается в Telegram-канале Минздрава Белоруссии, ещё 28 беженцев подходили к врачам, чтобы получить консультации.

На ухудшение самочувствия пожаловалась беременная женщина из группы мигрантов. Медики отправили пациентку на осмотр в Гродненский перинатальный центр. Через несколько часов её снова доставили к семье.

Также в ведомстве рассказали, что врачи помогли 25-летнему беженцу из Ирака. Ему потребовалось экстренное обследование в больнице. Из приёмного отделения молодого человека направили в операционную и провели эндоскопическое стентирование почки под УЗИ-контролем.

По информации Минздрава страны, сейчас его жизни ничего не угрожает. Пациент остаётся в отделении урологии.

Ранее мигранты заявили о проявлении жестокости со стороны польских силовиков. В результате распыления слезоточивого газа беженцы стали массово обращаться к врачам. У нескольких человек диагностировали поражение дыхательных путей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.