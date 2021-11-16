Эксперты Счётной палаты России заявили, что система обязательного медицинского страхования недостаточно эффективна из-за перечня оказываемых услуг и "неграмотного" распределения денег.
Как отмечают в ведомстве, для многих заболеваний ещё нет стандартов оказания медицинской помощи.
"Для многих заболеваний, входящих в базовую программу ОМС, до сих пор не разработаны стандарты медицинской помощи, на основе которых определяются объёмы медицинских услуг, учитываемые при расчёте тарифа", — говорится в отчёте ведомства на официальном сайте.
Из-за такого подхода к ценообразованию возникает значительная разница в закладываемом бюджете. Кроме того, часть средств используется на "нестраховые цели", что приводит к увеличению задолженностей в регионах страны.
Кроме прочего, в ведомстве уточнили, что выявили недочёты и в работе страховых медорганизаций. В частности, проведения экспертиз и информационного сопровождения пациентов.
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