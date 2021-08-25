Счётная палата: госдолг России превысил 20 трлн рублей

К июлю 2021 года госдолг России, согласно предварительным данным Счётной палаты, достиг 20,4 трлн рублей, что составляет около 18% ВВП.

По информации СП РФ, за первое полугодие госдолг страны увеличился на 7,8%, или на 1,48 трлн рублей.

При этом внутренний госдолг вырос на 1,435 трлн рублей (на 9,7%), достигнув 16,2 трлн рублей — 88,4% верхнего предела. Его доля в общем объёме государственного долга РФ увеличилась с 77,9% до 79,3%.

Внешний долг РФ увеличился на 1,8 млрд долларов (на 3,2%) и достиг к июлю 58,5 млрд долларов, что составляет 81,3% верхнего предела. В рублёвом эквиваленте объём внешнего госдолга достиг 4,2 трлн рублей, увеличившись по итогам полугодия на 47,87 млрд рублей (на 1,1%).

Расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга в первом полугодии 2021 года превысили 506 млрд рублей. 434,5 млрд рублей из этой суммы пошло на обслуживание внутреннего госдолга, 71,5 млрд рублей — внешнего.

Расходы на обслуживание внутреннего госдолга в январе-июне 2021 года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 62,2%, или на 166,5 млрд рублей. При этом затраты на обслуживание внешнего долга сократились на 13,2%, или на 147,1 млн долларов.

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