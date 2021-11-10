Голикова рассказала, сколько россиян умирает от коронавируса каждый день

По словам российского вице-премьера Татьяны Голиковой, рост смертности среди россиян с коронавирусом вызывает особую тревогу.

"Конечно, нашу особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности", — сказала Голикова, слова которой приводит RT.

По её данным, в России каждый день умирают более 1 тыс. пациентов с коронавирусом.

Голикова подчеркнула, что чаще всего умирают граждане старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями и не вакцинированные от COVID-19.

Десятого ноября в России зафиксирован новый суточный максимум смертей от COVID-19 c начала пандемии — 1239 летальных исходов. Всего от коронавируса в стране скончались уже 250 454 человека.

С начала пандемии в РФ зарегистрировали 8 911 713 случаев заражения COVID-19, 38 058 из них — за последние сутки. Выздоровели более 7,6 млн заболевших.

Как сообщила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, в настоящее время рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в 61 регионе России.

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