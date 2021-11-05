Учёные составили портрет типичного противника вакцинации от COVID-19

Согласно результатам исследования учёных Городского университета Нью-Йорка и Университета Барселоны, каждый пятый житель США отказывается делать прививку от коронавируса, потому что не уверен в безопасности и эффективности предлагаемых вакцин, а также потому что сомневается о том, что COVID-19 — это действительно серьёзное заболевание. Результаты исследования были опубликованы в издании Scientific Reports.

Опрос проводился среди 6037 жителей четырёх крупнейших городов США: Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Далласа и Чикаго. Опрашивались разные респонденты: те, кто уже сделал прививку, кто ещё не сделал, но собирается вакцинироваться, и тех, кто решительно настроен против прививки. Примерно пятая часть опрошенных сомневается в безопасности вакцин, а также в том, что коронавирус действительно опасен. Зачастую такой точки зрения придерживались граждане с низким доходом, приверженцы консерватиных взглядов в политике и те, кому приходится трудиться не дома.

За вакцинацию чаще высказывались те, кто уже сам переболел коронавирусом, или у кого переболели родственники.

Большинство респондентов предпочли бы сделать прививку в клинике. От 82 до 90% опрошенных жителей городов США считают COVID-19 действительно опасным заболеванием.

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