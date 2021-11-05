По результатам исследования учёных Оксфордского университета течение болезни может осложнить ген LZTFL1. Большая часть носителей — люди южноазиатского происхождения.
Ген действует непосредственно на дыхательные пути и увеличивает вдвое риск отказа лёгких во время болезни.
"Мы выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска", — цитирует исследовательские материалы учёных журнал Nature Genetics.
Согласно информации, ген LZTFL1 находится в хромосомной территории 3p21.31.
Он есть почти у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев.
Ранее Pravda. Ru публиковала исследования австралийских учёных. Медики выяснили, что осложнить течение коронавируса могут проблемы с ЖКТ. И также указали, что, например, к изжоге предрасположены носители определённых генов.
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