Тяжёлое течение COVID-19 учёные связали с генетикой носителя

По результатам исследования учёных Оксфордского университета течение болезни может осложнить ген LZTFL1. Большая часть носителей — люди южноазиатского происхождения.

Ген действует непосредственно на дыхательные пути и увеличивает вдвое риск отказа лёгких во время болезни.

"Мы выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска", — цитирует исследовательские материалы учёных журнал Nature Genetics.

Согласно информации, ген LZTFL1 находится в хромосомной территории 3p21.31.

Он есть почти у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев.

Ранее Pravda. Ru публиковала исследования австралийских учёных. Медики выяснили, что осложнить течение коронавируса могут проблемы с ЖКТ. И также указали, что, например, к изжоге предрасположены носители определённых генов.

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