Учёные выяснили, почему молодёжь тяжело болеет COVID-19: дело в генах

Международная группа исследователей выделила пять генов, из-за которых молодые люди тяжело переносят течение коронавируса. По мнению учёных, осложнения во время болезни могут быть связаны с ДНК пациента.

Специалисты проверили образцы плазмы 72 пациентов с тяжёлыми симптомами, больше половины испытуемых находились в критическом состоянии. При этом ни один из больных не имел хронических заболеваний, которые бы могли негативно повлиять на течение COVID-19.

Образцы также взяли у молодых людей с лёгкими симптомами коронавируса, пишет медицинское издание Science Translational Medicine.

Специалисты провели анализ РНК и проверили биологический материал на совокупность:

белков,

цитокинов,

групп лейкоцитов.

Согласно исследованию, всего врачи выявили пять генов, которые присутствовали у всех тяжелобольных испытуемых. Самым распространённым из выявленных стал ген ADAM9.

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